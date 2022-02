La Corte di giustizia Ue boccia il ricorso di Polonia e Ungheria: “Giusto condizionare i fondi al rispetto dello Stato di diritto” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte di giustizia dell’Ue ha respinto il ricorso di Ungheria e Polonia contro il meccanismo di condizionalità che lega l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto. Budapest e Varsavia chiedevano di annullare il regolamento, varato nel 2020, che permette all’Ue di sospendere i pagamenti provenienti dal bilancio europeo agli Stati membri in cui lo Stato di diritto è minacciato. La Commissione europea, incaricata di attivarlo, aveva accettato in accordo con i 27 di aspettare la decisione della Corte prima di agire, nonostante il regolamento a lungo avversato dal blocco di Visegrad sia entrato in vigore a gennaio 2021. “Accolgo con favore la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ladidell’Ue ha respinto ildicontro il meccanismo di condizionalità che lega l’erogazione deieuropei aldi. Budapest e Varsavia chiedevano di annullare il regolamento, varato nel 2020, che permette all’Ue di sospendere i pagamenti provenienti dal bilancio europeo agli Stati membri in cui lodiè minacciato. La Commissione europea, incaricata di attivarlo, aveva accettato in accordo con i 27 di aspettare la decisione dellaprima di agire, nonostante il regolamento a lungo avversato dal blocco di Visegrad sia entrato in vigore a gennaio 2021. “Accolgo con favore la ...

