La Corte di giustizia dell' Ue ha respinto il ricorso di Polonia e Ungheria sullo stato di diritto

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bruxelles. Ladi'Unione europea haildicontro il meccanismo di condizionalitàdi, che permette alla Commissione di tagliare i fondi comunitari ai paesi che non rispettano i diritti fondamentali. Per i governi nazionalisti di Varsavia e Budapest è l'ennesima sconfitta politica e giuridica nel loro sistematico tentativo di distruggere dall'interno il sistema di regole'Ue. Secondo i giudici del Lussemburgo, il nuovo regolamento sulla condizionalità introdotto un anno fa, “ha una base giuridica adeguata, è conforme con il procedimento previsto dall'articolo 7 del trattato e rispetta in particolare i limiti ...

