La Corte costituzionale ammette quattro referendum sulla giustizia - Ok al quesito sulla separazione delle carriere in magistratura

EnricoLetta : La bocciatura da parte della Corte Costituzionale del referendum sull’ #eutanasialegale deve ora spingere il Parlam… - marcocappato : Sull'#eutanasialegale la Corte costituzionale ritiene che il referendum non preserverebbe la tutela minima della vi… - robertosaviano : In queste ore la Corte costituzionale decide per i #Referendum. Si tratta di temi con ricadute concrete: giustizia,… - beacastellari : RT @ProfCampagna: La Corte Costituzionale ha respinto il #Referendum sull'#eutanasialegale. Oggi è davvero il #GiornoDellaVergogna. Siamo… - AnnaP1953 : RT @MinervaMcGrani1: Era il 1962 quando Giuliano Amato, attuale Presidente della Corte Costituzionale, scriveva questo ?? #16febbraio https:… -

14.30 Giustizia,laammette 4 Referendum Dopo la bocciatura sull'Eutanasia sono in tutto 4 per ora i referendum ammessi dallain materia di giustizia, ma l'esame degli altri quesiti prosegue. Lo sottolinea la stessa Consulta in una nota. Quelli sinora dichiarati ammissibili riguardano l'abrogazione delle ......Consulta 'I suddetti quesiti - si spiega nella nota - sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l'ordinamento...Politica - Come disegnava Mauro Biani pagina nel 2017: "Puoi non vivere ma non puoi morire". P.s. Per 8 anni il Parlamento non ha discusso la legge di iniziativa popolare; Enrico Letta & Co. non ci ...La Corte costituzionale si è pronunciata, finora, per la ammissibilità di quattro dei sei quesiti referendari in tema di giustizia, proposti dalla Lega e dai Radicali. I lavori della Corte proseguono ...