La Corte costituzionale ammette 4 referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla spicciolata arrivano i pareri della Corte costituzionale sugli altri quesiti referendari in attesa del "via libera" per essere proposti al voto dei cittadini in primavera. Dopo la bocciatura arrivata ieri per il referendum sull'eutanasia, motivata con la mancanza di "tutele minime costituzionalmente necessarie della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili", oggi i 15 giudici della Consulta hanno ammesso 4 dei 6 quesiti proposti dalla Lega e dai Radicali. Ammissibili 4 referendum: incandidabilità, misure cautelari, separazione funzioni di magistrati, elezione togati CSM.

