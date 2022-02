La Corte costituzionale ammette 4 referendum sulla giustizia. Attesa per la decisione sulla cannabis (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte costituzionale ha dichiarato l’ammissibilità dei referendum della giustizia che riguardano la riforma della legge Severino, le elezioni dei componenti del Csm, la separazione delle carriere e le misure cautelari. L’esame degli altri quesiti prosegue: si attende il pronunciamento sulla cannabis, sulla partecipazione di membri laici ai Consigli giudiziari e al Consiglio direttivo della Cassazione, e sulla responsabilità civile diretta dei magistrati. I primi 4 quesiti sono stati dichiarati ammissibili perché, come sottolinea la Consulta in una nota, «le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laha dichiarato l’ammissibilità deidellache riguardano la riforma della legge Severino, le elezioni dei componenti del Csm, la separazione delle carriere e le misure cautelari. L’esame degli altri quesiti prosegue: si attende il pronunciamentopartecipazione di membri laici ai Consigli giudiziari e al Consiglio direttivo della Cassazione, eresponsabilità civile diretta dei magistrati. I primi 4 quesiti sono stati dichiarati ammissibili perché, come sottolinea la Consulta in una nota, «le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamentoesclude il ricorso ...

