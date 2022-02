La Consulta boccia anche il referendum sulla cannabis: “Quesito inammissibile” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – Il referendum sulla cannabis è inammissibile. La bocciatura è stata annunciata dal presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Il Quesito referendario proponeva di intervenire sia sul piano della rilevanza penale sia su quello delle sanzioni amministrative. “Abbiamo dichiarato inammissibile il referendum sulle sostanze stupefacenti, non sulla cannabis. Il Quesito è articolato in tre sottoquesiti ed il primo prevede che scompaia, tra le attività penalmente punite, la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure la cannabis ma includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti. Già questo sarebbe sufficiente a ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – Il. Latura è stata annunciata dal presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Ilreferendario proponeva di intervenire sia sul piano della rilevanza penale sia su quello delle sanzioni amministrative. “Abbiamo dichiaratoilsulle sostanze stupefacenti, non. Ilè articolato in tre sottoquesiti ed il primo prevede che scompaia, tra le attività penalmente punite, la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure lama includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti. Già questo sarebbe sufficiente a ...

fattoquotidiano : INAMMISSIBILE La decisione della Consulta blocca il referendum per l'eutanasia legale @marcocappato “Brutta notizi… - petergomezblog : Referendum, la Consulta boccia anche cannabis e responsabilità diretta dei magistrati. Ok agli altri 5 quesiti sull… - La7tv : #tagada Consulta boccia referendum sull'eutanasia, Peter Gomez: 'I leader di sinistra tacciono perché in questo Pae… - maximone816 : RT @robertosaviano: La Consulta boccia il referendum sull’#eutanasialegale. In Italia, fino a quando il Parlamento non si deciderà a legife… - PonzErica : Sempre più lontani dalla democrazia intesa come partecipazione... #ReferendumEutanasia #ReferendumGiustizia… -