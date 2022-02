La Cna Ristorazione della provincia di Ragusa chiede interventi straordinari (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ragusa – Ormai il problema del rincaro dell’energia, del gas, delle materie prime e dei carburanti è generalizzato e non è più una questione delle sole industrie energivore, ma anche delle piccole attività della Ristorazione. Un impatto negativo diretto sotto forma di rincaro delle bollette assolutamente non sostenibile. Un problema che si ripercuote sulle filiere a monte, ad esempio per ciò che riguarda il comparto agroalimentare con danni notevoli a produttori e trasformatori. Queste difficoltà, queste incertezze, unite alla paura e alle difficoltà legate alla pandemia, stanno mettendo in ginocchio molte piccole imprese. “Le testimonianze dei nostri imprenditori – spiega Federica Muriana, presidente territoriale Cna Ristorazione Ragusa – ci restituiscono a fine 2021 e inizio 2022 un quadro di aumenti ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 16 febbraio 2022)– Ormai il problema del rincaro dell’energia, del gas, delle materie prime e dei carburanti è generalizzato e non è più una questione delle sole industrie energivore, ma anche delle piccole attività. Un impatto negativo diretto sotto forma di rincaro delle bollette assolutamente non sostenibile. Un problema che si ripercuote sulle filiere a monte, ad esempio per ciò che riguarda il comparto agroalimentare con danni notevoli a produttori e trasformatori. Queste difficoltà, queste incertezze, unite alla paura e alle difficoltà legate alla pandemia, stanno mettendo in ginocchio molte piccole imprese. “Le testimonianze dei nostri imprenditori – spiega Federica Muriana, presidente territoriale Cna– ci restituiscono a fine 2021 e inizio 2022 un quadro di aumenti ...

