La canapa non è il demonio. È ora di capirlo. Parte a Cerignola un polo industriale. Mentre il dibattito è fermo al medioevo

Si riParte dal Sud, più precisamente da un'eccellenza che interpreta concretamente taluni dei principi del nuovo modello di sviluppo italiano, capace di tenere insieme la crescita, nuovi posti di lavoro e un modello industria totalmente green. Questo venerdì a Cerignola, nel foggiano, sarà inaugurato il primo centro italiano di trasformazione industriale della canapa che ha insospettabili ricadute economiche su vari settori, a partire da quello del tessile, che ci vedeva negli anni Cinquanta al secondo posto a livello globale, sino in sostanza all'arrivo sul mercato della vastissima gamma delle fibre sintetiche. Anche l'edilizia sembra trarre grande vantaggio ...

