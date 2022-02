Katia Ricciarelli non vuole Lulù in finale: “Non ha niente di vero!” (VIDEO) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Katia Ricciarelli è come il lupo che perde il pelo, ma non il vizio. Infatti sebbene sia stata più volte rimproverata, ammonita e abbia rischiato un linciaggio social, continua a parlare nel reality di Canale 5 senza filtri, come se fosse sul divano di casa sua con la nipotina. Stamattina in una lunga chiacchierata con Soleil Sorge ha parlato di Lulù Selassié in termini estremamente duri e gratuiti. Ecco cos’ha detto. Le parole di Katia contro Lulù Che il reality possa far perdere il contatto con la realtà è normale. Quando fu creato il Grande Fratello era un esperimento sociale per vedere come delle persone sconosciute si sarebbero comportate in una reclusione. Tuttavia ora, più che reclusi sono in una sorta di villeggiatura pagata, visto quanti contatti hanno con l’esterno. Pertanto anche il senso ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 febbraio 2022)è come il lupo che perde il pelo, ma non il vizio. Infatti sebbene sia stata più volte rimproverata, ammonita e abbia rischiato un linciaggio social, continua a parlare nel reality di Canale 5 senza filtri, come se fosse sul divano di casa sua con la nipotina. Stamattina in una lunga chiacchierata con Soleil Sorge ha parlato diSelassié in termini estremamente duri e gratuiti. Ecco cos’ha detto. Le parole dicontroChe il reality possa far perdere il contatto con la realtà è normale. Quando fu creato il Grande Fratello era un esperimento sociale per vedere come delle persone sconosciute si sarebbero comportate in una reclusione. Tuttavia ora, più che reclusi sono in una sorta di villeggiatura pagata, visto quanti contatti hanno con l’esterno. Pertanto anche il senso ...

