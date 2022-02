Katia Follesa ieri e oggi | la trasformazione della comica | foto

Advertising

Manuel_trash : RT @TvCircle1: @twcouchpotato @pazzipergerry @Gerry_Scotti Confermiamo domani: Katia Follesa, Michela Giraud, Eros Ramazzotti, Aurora Ramaz… - ishipniallandi : Katia follesa è la mia mentore - pazzipergerry : RT @TvCircle1: @twcouchpotato @pazzipergerry @Gerry_Scotti Confermiamo domani: Katia Follesa, Michela Giraud, Eros Ramazzotti, Aurora Ramaz… - TvCircle1 : @twcouchpotato @pazzipergerry @Gerry_Scotti Confermiamo domani: Katia Follesa, Michela Giraud, Eros Ramazzotti, Aur… - ballandi : ?#MichelleImpossible? Il one-woman-show che vedrà protagonista l'inimitabile Michelle Hunziker, con la partecipazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Follesa

... Serena Autieri; nella seconda, Silvia Toffanin, Ambra Angiolini, J - Ax, Nicola Savino, Anna Tatangelo, Rita Pavone, Andrea Pucci, e, in entrambe, mia figlia Aurora,e Michela Giraud". ...Cone Michela Giraud. Tra gli ospiti : Maria de Filippi, Gerry Scotti e Eros Ramazzotti. ATTUALITA' Su Rai Tre dalle 21.20 Chi l'ha visto? In questa puntata, tutti gli aggiornamenti sul ...Presenze fisse dello show le comiche Katia Follesa e Michela Giraud che coinvolgeranno Michelle in gag inaspettate. La regia di “Michelle Impossible” è affidata a Luigi Antonini. La produzione è ...Katia Follesa è una delle comiche e conduttrici radio e TV più amate dal pubblico per via della sua simpatia e solarità. Ma vi ricordate com’era Katia Follesa da giovane? Irriconoscibile! Katia ...