Katarina Raniakova, dopo il divorzio da Alex Belli lancia una batosta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) dopo anni di separazione, finalmente qualche giorno fa Katarina Raniakova ha ottenuto il divorzio da Alex Belli. La modella ieri è tornata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, per la prima volta da ex moglie dell’attore di CentoVetrine. Durante un botta e risposta con l’amica speciale di Alex e Delia, Stella Starlight, Katarina Raniakova ha lanciato una shade olimpica al suo ex e ai suoi giochi alchemico-telepatici di gruppo. “Stella ha partecipato ai giochetti di Alex e Delia, dove c’erano più partecipanti che alle Olimpiadi. Mi sto inventando tutto io dici? No, dico la verità. Adesso Delia è in una confusione mentale assurda. Prima lo lascia, poi lo perdona, dentro la casa gli dice ‘stammi lontano’ e ... Leggi su biccy (Di mercoledì 16 febbraio 2022)anni di separazione, finalmente qualche giorno faha ottenuto ilda. La modella ieri è tornata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, per la prima volta da ex moglie dell’attore di CentoVetrine. Durante un botta e risposta con l’amica speciale die Delia, Stella Starlight,hato una shade olimpica al suo ex e ai suoi giochi alchemico-telepatici di gruppo. “Stella ha partecipato ai giochetti die Delia, dove c’erano più partecipanti che alle Olimpiadi. Mi sto inventando tutto io dici? No, dico la verità. Adesso Delia è in una confusione mentale assurda. Prima lo lascia, poi lo perdona, dentro la casa gli dice ‘stammi lontano’ e ...

