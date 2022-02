Karim Capuano | che fine ha fatto l’ex tronista di UeD | il dramma gli ha cambiato la vita

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ricordate, exdi Uomini e Donne? Cosa fa oggi e ilche gli halaProbabilmente non tutti si ricordano di, uno dei primi tronisti di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Con i tipici tratti mediterranei ha ammaliato proprio tutti. Il giovane, infatti, si contraddistingueva per la sua possanza fisica e per la sua carnagione olivastra. Exdi Uomini e Donne (Fonte: Instagram)aveva subito mostrato un carattere aggressivo e arrogante. Infatti, all’epoca non riuscì a neppure a trovare l’anima gemella. Tuttavia, sembra che di lui si sia persa ogni traccia. Nonostante ciò, questa partecipazione televisiva gli consenti di creare ...