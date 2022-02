Juventus | infortunio Bernardeschi | le condizioni in vista del derby

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lamonitora l’di: ledell’esterno indelcontro il Torino Juve al lavoro per preparare nel miglior modo possibile ilin programma venerdì sera. Una partita alla quale, molto probabilmente, non prenderà però parte Federico. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l’esterno continua ancora a lavorare a parte e difficilmente riuscirà a recuperare per la gara contro i granata. Più probabile che il suo ritorno avvenga solamente dopo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus infortunio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lamonitora l'di Bernardeschi: le condizioni dell'esterno in vista del derby contro il Torino Juve al lavoro per preparare nel miglior modo possibile il derby in programma venerdì