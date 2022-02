Judo | Grand Slam Tel Aviv 2022 | l’Italia si presenta con un poker d’assi al femminile nel percorso verso gli Europei

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Questo weekend si riaccendono i riflettori sulcon ildi Tel, terzo appuntamento stagionale del World Tour (secondodopo quello di Parigi) in programma sui tatami della Shlomo Arena da venerdì 17 a domenica 19 febbraio. Saranno circa 300 gli atleti presenti in Israele per migliorare il proprio ranking mondiale e soprattutto per avvicinarsi nel migliore dei modi agli appuntamenti più importanti del, in primise Mondiali.schiera una selezione di diecika, sette donne e tre uomini, con l’obiettivo di provare ad ottenere almeno un paio di podi nonostante un campo partenti di buon livello in molte categorie di peso. Per il settore ...

Advertising

JudoTalk : RT @FijlkamOfficial: Dieci azzurri da domani sul tatami per il Grand Slam Tel Aviv - FijlkamOfficial : Dieci azzurri da domani sul tatami per il Grand Slam Tel Aviv -

Ultime Notizie dalla rete : Judo Grand

OA Sport

I prossimi appuntamenti che gli atleti della società dialgherese devono affrontare è la gara ... Ilaria e Nicola Placidi, parteciperanno alla prima gara di Kata del 2022, ilPrix ...... denunciato un 30enne Anche il sindaco di Olbia tra gli ospiti al ParisSlam diCondividi l'articoloGli atleti del Judo Club Alghero che hanno superato la prova sono Nicola ... parteciperanno alla prima gara di Kata del 2022, il Grand Prix Internazionale Sohji Sugiyama che avrà luogo a Leini (Torino ...The silver medal at the World Championships in Tokyo is of particular attention. Irina Kindzerskaya also showed her best at judo championships. The final of the Grand Slam in Dusseldorf 2020 also ...