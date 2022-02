Jorge Costa: «Mou? Chi lo critica non capisce. Lazio Porto? Voto Sergio» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Intervistato dal Corriere dello Sport, Jorge Costa, ha parlato della situazione Mourinho e di Conceicao del Porto in vista della sfida alla Lazio Intervistato dal Corriere dello Sport, Jorge Costa, ha parlato della situazione Mourinho e di Conceicao del Porto in vista della sfida alla Lazio. Le sue parole: CRITICHE Mou – «Non le capisco. Dategli tempo e vedete che cosa sarà in grado di fare con la Roma». Mou – «E’ l’uomo giusto per qualsiasi squadra ed è ancora il migliore del Mondo. Pensate che il Porto del 2003 fosse una grande squadra? In due anni ci fece vincere Europa League e Champions League. Vedo similitudini con il percorso che sta iniziando a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Intervistato dal Corriere dello Sport,, ha parlato della situazionerinho e di Conceicao delin vista della sfida allaIntervistato dal Corriere dello Sport,, ha parlato della situazionerinho e di Conceicao delin vista della sfida alla. Le sue parole: CRITICHE– «Non le capisco. Dategli tempo e vedete che cosa sarà in grado di fare con la Roma».– «E’ l’uomo giusto per qualsiasi squadra ed è ancora il migliore del Mondo. Pensate che ildel 2003 fosse una grande squadra? In due anni ci fece vincere Europa League e Champions League. Vedo similitudini con il percorso che sta iniziando a ...

