Jonis Bascir e il razzismo nel cinema | “Io | un romano mulatto Mi dissero che non ero adatto a ruoli da italiano”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Chi è? Se lo chiamiamo per nome è facile scoprire che si tratta proprio di lui: il famosodivenuto familiare tra gli amanti della serie televisiva Un Medico in Famiglia. In realtà, somalo di origini ma nato a Roma, è un uomo dalle attitudini poliedriche: attore, musicista, cantante e infine scrittore per aver pubblicato lo scorso ottobre un suo libro dal titolo emblematico ‘ Il Jazz è Morto? Ipotesi per una nuova musica’. È stato inoltre presidente della squadra di calcio ‘ItalianAttori’ e vicepresidente dell’associazione culturale ‘Under’ finalizzata a promuovere i giovani scrittori. Straordinario il curriculum di studi che attraverso l’approfondimento di recitazione, musica e danza è culminato nella laurea in Scienze Umanistiche con indirizzo...