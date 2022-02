John Cena star del film Coyote vs. Acme, ambientato nel mondo dei Looney Tunes (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'attore John Cena è stato scelto come protagonista del film Coyote vs. Acme, un progetto che unirà riprese live-action e animazione ambientato nell'universo dei Looney Tunes. John Cena sarà il protagonista del film Coyote vs. Acme, un progetto che unirà riprese live-action e animazione ambientato nel mondo dei Looney Tunes. Il lungometraggio si ispirerà all'articolo umoristico scritto da Ian Frazier per il magazine The New Yorker. La regia di Coyote vs. Acme è stata affidata a Dave Green e la sceneggiatura sarà firmata da Samy Burch. Al centro della trama c'è il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'attoreè stato scelto come protagonista delvs., un progetto che unirà riprese live-action e animazionenell'universo deisarà il protagonista delvs., un progetto che unirà riprese live-action e animazioneneldei. Il lungometraggio si ispirerà all'articolo umoristico scritto da Ian Frazier per il magazine The New Yorker. La regia divs.è stata affidata a Dave Green e la sceneggiatura sarà firmata da Samy Burch. Al centro della trama c'è il ...

Peacemaker, la serie con John Cena tornerà per una seconda stagione! L' episodio finale di Peacemaker è in arrivo su HBO Max, mentre arrivano ottime notizie da James Gunn e John Cena: la serie tornerà con una seconda stagione! I due hanno condiviso la notizia con dei post su Twitter . "Esatto, Peacemaker tornerà con una stagione 2" ha scritto Gunn. "Grazie a Peter Safran,...

