Italia’s Got Talent: tutte le anticipazioni del 16 Febbraio 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Stasera su Sky e in streaming su Now ritorna Italia’s Got Talent alle 21.15. Dopo la puntata della scorsa settimana in cui abbiamo visto l’incoronazione a finalista di Federico Martelli con il suo “Bello bello“, che cosa c’è da aspettarsi per stasera? Leggi anche: Come vedere la replica di Italia’s Got Talent Chi è l’ospite della quarta puntata di Italia’s Got Talent L’appuntamento con il Talent di Sky stasera si impreziosisce con la presenza di una grandissima sportiva, la pallavolista italiana Paola Egonu. L’atleta ha recentemente polemizzato con Lorena Cesarini a Sanremo, attirando così l’attenzione delle testate italiane. La schiacciatrice ha definito le parole della conduttrice sul razzismo: “Polemiche inutili. Mi chiedo fino a che si dovrà passare da ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Stasera su Sky e in streaming su Now ritornaGotalle 21.15. Dopo la puntata della scorsa settimana in cui abbiamo visto l’incoronazione a finalista di Federico Martelli con il suo “Bello bello“, che cosa c’è da aspettarsi per stasera? Leggi anche: Come vedere la replica diGotChi è l’ospite della quarta puntata diGotL’appuntamento con ildi Sky stasera si impreziosisce con la presenza di una grandissima sportiva, la pallavolista italiana Paola Egonu. L’atleta ha recentemente polemizzato con Lorena Cesarini a Sanremo, attirando così l’attenzione delle testate italiane. La schiacciatrice ha definito le parole della conduttrice sul razzismo: “Polemiche inutili. Mi chiedo fino a che si dovrà passare da ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento su Sky e in streaming su NOW con ITALIA’S GOT TALENT. Ospite PAOLA EGONU - tuttopuntotv : Italia’s Got Talent: tutte le anticipazioni del 16 Febbraio 2022 #IGT @IGT_official @SkyItalia @NOWTV_It - ToscanoFabiana : RT @la_bongia: Sto guardando Italia's Got Talent. Uno durante un'esibizione è sceso in platea ed io ho pensato 'Questi sarebbero stati 10 p… - clautse : @la_bongia Vabbè dai nn te ne fare un cruccio, c’è sempre tempo per partecipare a Italia’s Got Talent. E poi una be… - Matty89xD : Ho appena guardato episodio S12 | E03 di Italia's Got Talent! #italiasgottalent -