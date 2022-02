Italia’s Got Talent, ospite speciale Paola Egonu: ecco le anticipazione della quarta puntata (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Torna in prima serata su Sky Uno Italia’s Got Talent, lo show con Elio, Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi, ospite speciale la campionessa di pallavolo Paola Egonu: ecco le anticipazioni della quarta puntata Nuovo appuntamento in prima serata con Italia’s Got Talent, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky, in prima tv assoluta oggi, mercoledì 16 febbraio, su Sky Uno e in streaming su NOW, e successivamente martedì sera su TV8. ospite speciale ospite speciale della quarta puntata sarà la campionessa europea e acclamata bandiera ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Torna in prima serata su Sky UnoGot, lo show con Elio, Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi,la campionessa di pallavolole anticipazioniNuovo appuntamento in prima serata conGot, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky, in prima tv assoluta oggi, mercoledì 16 febbraio, su Sky Uno e in streaming su NOW, e successivamente martedì sera su TV8.sarà la campionessa europea e acclamata bandiera ...

Advertising

WithNWorldwide : RT @la_bongia: Sto guardando Italia's Got Talent. Uno durante un'esibizione è sceso in platea ed io ho pensato 'Questi sarebbero stati 10 p… - ParliamoDiNews : Italia`s Got Talent 2022: tutte le anticipazioni della puntata di stasera #Gossipitaliano #GrandeFratelloVip2021… - tvblogit : Italia’s Got Talent 2022: anticipazioni puntata 16 febbraio 2022, concorrenti, giudici - SerieTvserie : Italia’s Got Talent 2022: anticipazioni puntata 16 febbraio 2022, concorrenti, giudici - redazionerumors : Italia’s Got Talent 2022, tutte le anticipazioni della quarta puntata #ITG -