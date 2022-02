Italiani in gara Olimpiadi 17 febbraio: programma, orari, tv e streaming. Gli azzurri sport per sport, minuto per minuto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo gli 86 titoli distribuiti nelle prime dodici giornate di finali, domani, giovedì 17 febbraio, si assegneranno altri 6 ori nella XXIV edizione delle Olimpiadi Invernali, in corso di svolgimento a Pechino, in Cina. Di seguito gare e finali della sedicesima giornata della rassegna e tutti gli Italiani impegnati. Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2 e Rai sport + HD, con lo streaming gratuito fruibile su Rai Play. CALENDARIO E Italiani IN ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo gli 86 titoli distribuiti nelle prime dodici giornate di finali, domani, giovedì 17, si assegneranno altri 6 ori nella XXIV edizione delleInvernali, in corso di svolgimento a Pechino, in Cina. Di seguito gare e finali della sedicesima giornata della rassegna e tutti gliimpegnati. LeInvernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Euro1 ed Euro2 ed inin abbonamento su discovery+ ed EuroPlayer, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2 e Rai+ HD, con logratuito fruibile su Rai Play. CALENDARIO EIN ...

