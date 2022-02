Inventing Anna, Julia Garner: "Con i social creiamo versioni alternative di noi stessi" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La nuova serie di Shonda Rhymes tratta da un articolo del New York Times su una finta ereditiera che ha creato se stessa sui social è su Netflix. Le protagoniste si interrogano sull'utilizzo dei social al giorno d'oggi e come sia più facile inventarsi una personalità che non esiste pur di non affrontare la realtà. Leggi su it.mashable (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La nuova serie di Shonda Rhymes tratta da un articolo del New York Times su una finta ereditiera che ha creato se stessa suiè su Netflix. Le protagoniste si interrogano sull'utilizzo deial giorno d'oggi e come sia più facile inventarsi una personalità che non esiste pur di non affrontare la realtà.

Advertising

starsbini : aiuto sono indecisa se iniziare inventing anna oppure no ho letto parecchi commenti negativi??? però sono curiosa..... - victoriasalin : inventing Anna esta 10/10 - SimonaCroisette : Inventing Anna - S01 | E06 su TV Time nella sfiga però se trovata il ragazzo pure carino e dolce… - fotoinutilizara : Inventing Anna per me poteva uscire meglio. Sto facendo veramente fatica a finire. - oathkeepergirl : Fate qualcosa se no vado a vedermi il penultimo episodio di Inventing Anna #InterLiverpool -