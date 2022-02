Inter | Milito | “Il Liverpool ha piccolo vantaggio”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Se devo essere onesto, ilha un, in questo momento ha giocatori di livello straordinario, ma l’ha le armi per far male e può disputare un’ottima partita“. Queste le parole di Diego, ex bomber dell’, a San Siro in veste di opinionista di ‘Prime Video per, andata degli ottavi di finale di Champions League. Presenti anche Zola e Julio Cesar. Ma è il Principe ad analizzare i pericoli: “Le corsie esterne saranno la chiave della partita, ilspinge molto coi terzini e coi due esterni d’attacco, sono velocissimi. Sarà la chiave della gara: l’deve provare ad andare in profondità appena prende palla perché molte volte il...