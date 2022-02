Inter-Liverpool, sfida storica agli ottavi di finale di Champions League (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Alle ore 21 di questa sera il campo di San Siro ospiterà Inter Liverpool, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Se già il sorteggio ripetuto due volte a causa di un errore tecnico durante il sorteggio ha fatto mal presagire tutti i tifosi Interisti, l’aura di imbattibilità dei Reds (vincitori di 6 edizioni della Champions, l’ultima nel 2018/2019) e la presenza in campo dei freschi finalisti di Coppa d’Africa Salah e Manè sembrano far arrivare l’Inter a ridosso del match con tutti i pronostici del caso contro, complice anche la squalifica di Barella. La storia, però, pare sorridere ai nerazzurri quando si tratta di sfide insormontabili. Tra i precedenti storici di Inter e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Alle ore 21 di questa sera il campo di San Siro ospiterà, gara di andata deglididi. Se già il sorteggio ripetuto due volte a causa di un errore tecnico durante il sorteggio ha fatto mal presagire tutti i tifosiisti, l’aura di imbattibilità dei Reds (vincitori di 6 edizioni della, l’ultima nel 2018/2019) e la presenza in campo dei freschi finalisti di Coppa d’Africa Salah e Manè sembrano far arrivare l’a ridosso del match con tutti i pronostici del caso contro, complice anche la squalifica di Barella. La storia, però, pare sorridere ai nerazzurri quando si tratta di sfide insormontabili. Tra i precedenti storici die ...

