Inter-Liverpool, Julio Cesar: “Nuova regola gol trasferta può giocare a favore dei nerazzurri” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Per l’Inter oggi sarà molto importante fare risultato, sarà molto importante andare a Liverpool con una vittoria e questa Nuova regola potrà giocare a favore dei nerazzurri”. Queste le parole di Julio Cesar, opinionista di Prime Video, pochi minuti prima di Inter-Liverpool, valido per gli ottavi di finale della Champions League. “Salah è un vincente, è un campione e nessuno può mettere in dubbio le sue qualità”, ha poi aggiunto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Per l’oggi sarà molto importante fare risultato, sarà molto importante andare acon una vittoria e questapotràdei”. Queste le parole di, opinionista di Prime Video, pochi minuti prima di, valido per gli ottavi di finale della Champions League. “Salah è un vincente, è un campione e nessuno può mettere in dubbio le sue qualità”, ha poi aggiunto. SportFace.

