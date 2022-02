Inter-Liverpool, Inzaghi: “Orgoglioso della squadra” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale della Champions League L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match perso per 2 a 0 contro il Liverpool, e valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Amazon Prime. Questo risultato è più che bugiardo. Ma se l’Inter gioca così bene e non vince che deve fare? “Speriamo di non incontrare il Liverpool tutte le partite. Sono Orgoglioso della squadra, abbiamo fatto una grande gara ma non siamo stati premiati col gol nel momento migliore. Poi alla prima distrazione siamo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Simonenel post partita di, andata degli ottavi di finaleChampions League L’allenatore dell’Simone, al termine del match perso per 2 a 0 contro il, e valevole per l’andata degli ottavi di finaleChampions League 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Amazon Prime. Questo risultato è più che bugiardo. Ma se l’gioca così bene e non vince che deve fare? “Speriamo di non incontrare iltutte le partite. Sono, abbiamo fatto una grande gara ma non siamo stati premiati col gol nel momento migliore. Poi alla prima distrazione siamo ...

