Inter-Liverpool: dove vedere in tv e in streaming la partita di champions league stasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Inter-Liverpool è la partita valida per la champions league 2021/2022 che si gioca stasera a Mlano: ecco dove vederla in tv e in streaming. Inter-Liverpool è la partita in programma stasera alle 21:00 valida come gara di andata degli ottavi di UEFA champions league 2021/2022. La squadra allenata da Simone Inzaghi si affaccia alla fase ad eliminazione diretta del torneo dopo ben dieci anni di assenza, sfiderà i fenomeni imbattuti del Liverpool, usciti dal girone con 6 vittorie e 0 sconfitte. Inter-Liverpool sarà visibile in streaming grazie ad Amazon Prime Video. In diretta dallo Stadio ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 febbraio 2022)è lavalida per la2021/2022 che si giocaa Mlano: eccovederla in tv e inè lain programmaalle 21:00 valida come gara di andata degli ottavi di UEFA2021/2022. La squadra allenata da Simone Inzaghi si affaccia alla fase ad eliminazione diretta del torneo dopo ben dieci anni di assenza, sfiderà i fenomeni imbattuti del, usciti dal girone con 6 vittorie e 0 sconfitte.sarà visibile ingrazie ad Amazon Prime Video. In diretta dallo Stadio ...

Advertising

Inter : ?? | QUALITÀ E PERSONALITÀ ?? Le partite del cuore, i numeri, la carriera e tante curiosità su @hakanc10 ?? Sai tutto… - tancredipalmeri : L’Inter prende la rincorsa per giocare a viso aperto con il Liverpool - Inter : ? | GUESS WHO ? Ha segnato un gol incredibile contro una squadra allenata da Klopp ??? Ha esordito in nerazzurro c… - alvarocapitale : RT @DiInterista: Il vostro pronostico per Inter-Liverpool? Chi vince ottiene un biglietto per il pompinatoio di Carmine Smith - ilbotmaniano : La differenza tra Milan ed Inter sta tutta nel video preparato per Liverpool-Milan e questo -