Inter Liverpool 0-0 LIVE: pericoloso Lautaro da fuori area (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per gli ottavi della Champions League 2021-2022 tra Inter e LIVErpool: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Inter e LIVErpool si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter LIVErpool 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 5? pericoloso Lautaro – Dumfries tiene viva una palla fuori area che viene respinta dalla difesa del LIVErpool, arriva Lautaro che colpisce di destro da fuori area con la palla che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per gli ottavi della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 5?– Dumfries tiene viva una pallache viene respinta dalla difesa del, arrivache colpisce di destro dacon la palla che ...

Advertising

Inter : ?? | QUALITÀ E PERSONALITÀ ?? Le partite del cuore, i numeri, la carriera e tante curiosità su @hakanc10 ?? Sai tutto… - tancredipalmeri : L’Inter prende la rincorsa per giocare a viso aperto con il Liverpool - Inter : ? | GUESS WHO ? Ha segnato un gol incredibile contro una squadra allenata da Klopp ??? Ha esordito in nerazzurro c… - AYes12345 : Scarica l'app e guarda l'azione di calcio in diretta stasera, nessun abbonamento, iscrizione o prova di 30 giorni,… - NickCeck : @AmazonHelp Da account Prime Video di un parente non è possibile accedere alla partita Inter Liverpool ma solo ai c… -