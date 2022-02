(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nella giornata diè arrivata un’altra fumata nera riguardo l’elezione del nuovo presidente dellaSerie A, che dovrà succedere al dimissionario Paolo Dal Pino. Il principale candidato fino asembrava essere Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, che però non rientra tra i preferiti di Aurelio De. Napoli DeIl presidente del Napoli infatti, insieme a Claudio Lotito, non è d’accordo con il nome di Bonomi e proprio per questo motivo, secondo Repubblica,ha deciso di votarlo. Questo perché già si sapeva che il presidente di Confindustria non sarebbe arrivato al quorum di 14 voti, quindi tutti i presenti hanno votato scheda bianca per evitare di esporlo pubblicamente, rimandando l’elezione al 23 febbraio (quando il quorum scenderà a ...

Advertising

gilnar76 : Incredibile De Laurentiis, l’ha fatto ieri durante l’assemblea di Lega #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Incredibile De Laurentiis, l’ha fatto ieri durante l’assemblea di Lega -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile Laurentiis

SpazioNapoli

L'allenatore azzurro è pronto a regalare una notteai 27mila del Maradona: 'Deha abbassato i prezzi ed è venuto incontro alla gente. Questo è importante. Dobbiamo ritrovare il ...Vincere lo scudetto, dopo Diego, sarebbe un traguardo. Ma vogliamo arrivare fino in ... Il carisma di De. ' Non l'ho mai visto presentare un calciatore come ha fatto con Inler, ...Per i tifosi il colpevole numero uno è Aurelio De Laurentiis, reo di non aver soddisfatto le pretese salariali del numero 24. A tal proposito, un componente della rosa di Spalletti ha rilasciato ...Vincere lo scudetto, dopo Diego, sarebbe un traguardo incredibile. Ma vogliamo arrivare fino in fondo ... prima ci sarà un altro avversario per entrambe". Il carisma di De Laurentiis. "Non l'ho mai ...