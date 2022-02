In Francia ai piedi di Verratti: “c’è un centrocampista migliore?”, la stampa esalta il calciatore (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Marco Verratti continua a conquistare tutti. Il Psg si conferma una squadra molto forte in grado di vincere tutto tra campionato e Champions League, la compagine di Pochettino è reduce dal successo in Europa contro il Real Madrid. E’ stata una partita dominata dal club francese e che ha messo in mostra una qualità tecnica e fisica veramente sorprendente, solo un grandissimo Courtois ha evitato un passivo ben più pesante. La gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con gol in pieno recupero di Mbappé, la squadra di Ancelotti sarà chiamata da un’impresa al ritorno per ribaltare la situazione. Si è messo in mostra anche Marco Verratti, il centrocampista italiano è stato autore di una grandissima prestazione e ha conquistato tutti. “Quale centrocampista in Europa, in termini di corsa, tecnica e intelligenza tattica gli è ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Marcocontinua a conquistare tutti. Il Psg si conferma una squadra molto forte in grado di vincere tutto tra campionato e Champions League, la compagine di Pochettino è reduce dal successo in Europa contro il Real Madrid. E’ stata una partita dominata dal club francese e che ha messo in mostra una qualità tecnica e fisica veramente sorprendente, solo un grandissimo Courtois ha evitato un passivo ben più pesante. La gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con gol in pieno recupero di Mbappé, la squadra di Ancelotti sarà chiamata da un’impresa al ritorno per ribaltare la situazione. Si è messo in mostra anche Marco, ilitaliano è stato autore di una grandissima prestazione e ha conquistato tutti. “Qualein Europa, in termini di corsa, tecnica e intelligenza tattica gli è ...

