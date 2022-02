In arrivo 5 mld contro il caro energia, ma le piccole e medie imprese chiudono (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Entro venerdì il Consiglio dei Ministri stanzierà un ristoro tra i 5 e i 7 miliardi. Secondo gli ultimi dati, il rincaro si è tradotto in aumenti del 131% sulle bollette elettriche e del 94% sul gas. ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Entro venerdì il Consiglio dei Ministri stanzierà un ristoro tra i 5 e i 7 miliardi. Secondo gli ultimi dati, il rinsi è tradotto in aumenti del 131% sulle bollette elettriche e del 94% sul gas. ...

