Il tribunale “riapre” l’account del negazionista della pandemia che Facebook aveva chiuso

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ildi Venezia ha definito illegittima la cancellazione da parte didi un account chepostato un collegamento a un articolosulladi Coronavirus. Il ricorso – scrive oggi Il Gazzettino – era stato presentato da un uomo residente a Camponogara (Venezia). La storia comincia lo scorso giugno: il social network chiude il profilo dell’utente e gli contesta l’utilizzo contemporaneo di diversi profili. Il collegio giudicante ha dato ragione, sentenziando che la chiusura è ?non giustificata sul piano contrattuale e lesiva di interessi fondamentali come quello alla vita privata e familiare ed alla libera manifestazione del pensiero». L’apertura di più profili non sarebbe inoltre, secondo i giudici, una “condizione adeguata e sufficiente” al blocco. Il ...

