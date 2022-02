Il tour indoor dei Negramaro si sposta in autunno (e in teatro) (Di giovedì 17 febbraio 2022) MILANO – A causa del perdurare della situazione pandemica che si è protratta anche nei primi mesi del 2022, il tour indoor dei Negramaro si sposta forzatamente in autunno e viene riprogrammato a partire da fine settembre nei maggiori teatri italiani, a cui faranno seguito 10 grandi appuntamenti nelle principali capitali europee. Un viaggio esteso e capillare, una scelta precisa che la band ha voluto e condiviso con Live Nation per restare vicino al proprio pubblico garantendo le massime condizioni di sicurezza e offrendo allo stesso tempo uno show nuovo, in una veste inedita: unplugged. I Negramaro con il loro Unplugged European tour 2022 tornano così nei teatri dopo oltre 15 anni di assenza, durante i quali hanno conquistato le più grandi venue del paese, dai ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 17 febbraio 2022) MILANO – A causa del perdurare della situazione pandemica che si è protratta anche nei primi mesi del 2022, ildeisiforzatamente ine viene riprogrammato a partire da fine settembre nei maggiori teatri italiani, a cui faranno seguito 10 grandi appuntamenti nelle principali capitali europee. Un viaggio esteso e capillare, una scelta precisa che la band ha voluto e condiviso con Live Nation per restare vicino al proprio pubblico garantendo le massime condizioni di sicurezza e offrendo allo stesso tempo uno show nuovo, in una veste inedita: unplugged. Icon il loro Unplugged European2022 tornano così nei teatri dopo oltre 15 anni di assenza, durante i quali hanno conquistato le più grandi venue del paese, dai ...

Lopinionista : Il tour indoor dei Negramaro si sposta in autunno (e in teatro) - Dtti_digitale : Grande atletica leggera su Sky domani, giovedì 17 febbraio,con il World Athletics Indoor Tour Gold, il circuito int… - sportli26181512 : #Media #Notizie Jacobs ancora in gara sui 60m, la corsa in Francia live su Sky: Grande atletica leggera su Sky doma… - RadioWebItalia : Il tour indoor dei Negramaro riprogrammato in autunno @RadioWebItalia - f_carrubba : RT @RadioItalia: I Negramaro, cancellato il tour indoor di marzo e aprile 2022, tornano live da fine settembre in versione unplugged nei ma… -