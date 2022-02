Il Senato salva Giovanardi, Grasso (Leu) contrario: “Cosa c’entrano i reati contestati con le opinioni da parlamentare?” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Aula del Senato ha approvato la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, proposta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nell’ambito di un procedimento penale, il cosiddetto caso White List, aperto dal Tribunale di Modena nei confronti di Carlo Giovanardi. L’assemblea ha approvato la decisione della Giunta con 113 voti favorevoli, 90 contrari e 8 astenuti. Sul voto per l’insindacabilità hanno annunciato voto contrario LeU, Pd e M5s. Secondo il Senatore Pietro Grasso (Misto-Leu) i reati contestati non hanno alcun legame funzionale con l’esercizio dell’attività parlamentare. “Non vedo come la rivelazione del segreto d’ufficio contestata dal Tribunale al Senatore Giovanardi possa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Aula delha approvato la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, proposta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nell’ambito di un procedimento penale, il cosiddetto caso White List, aperto dal Tribunale di Modena nei confronti di Carlo. L’assemblea ha approvato la decisione della Giunta con 113 voti favorevoli, 90 contrari e 8 astenuti. Sul voto per l’insindacabilità hanno annunciato votoLeU, Pd e M5s. Secondo ilre Pietro(Misto-Leu) inon hanno alcun legame funzionale con l’esercizio dell’attività. “Non vedo come la rivelazione del segreto d’ufficio contestata dal Tribunale alrepossa ...

