Il Senato salva Giovanardi, così il renziano Cucca lo giustifica: “Ha un modo di porsi particolare, lo sappiamo, ma non ha fatto nulla di male” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “È evidente che il Senatore Giovanardi non ha fatto nulla di male ma si è limitato a esprimere la sua opinione su casi specifici”. Lo ha detto Giuseppe Luigi Cucca, vicepresidente del gruppo di Italia viva in Senato, intervenendo in Aula al Senato in favore della dell’insindacabilità dell’ex parlamentare nell’ambito del procedimento aperto dal Tribunale di Modena nel 2020 sul cosiddetto caso White List. Delibera approvata con 113 voti favorevoli, e i 90 contrari di Pd, LeU e M5s. Cucca ne è certo: “Chi conosce Giovanardi sa che ha un modo i porsi un po’ particolare di porsi, ma sicuramente non si può accusare di aver trasceso ed essere andato oltre le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “È evidente che ilrenon hadima si è limitato a esprimere la sua opinione su casi specifici”. Lo ha detto Giuseppe Luigi, vicepresidente del gruppo di Italia viva in, intervenendo in Aula alin favore della dell’insindacabilità dell’ex parlamentare nell’ambito del procedimento aperto dal Tribunale di Modena nel 2020 sul cosiddetto caso White List. Delibera approvata con 113 voti favorevoli, e i 90 contrari di Pd, LeU e M5s.ne è certo: “Chi conoscesa che ha unun po’di, ma sicuramente non si può accusare di aver trasceso ed essere andato oltre le ...

Advertising

fattoquotidiano : Il Senato salva Carlo Giovanardi dal processo: era accusato di pressioni in favore di aziende vicine alla ‘ndranghe… - fattoquotidiano : Il Senato salva Giovanardi, Grasso (Leu) contrario: “Cosa c’entrano i reati contestati con le opinioni da parlament… - GhostdogRunner : RT @fattoquotidiano: Il Senato salva Carlo Giovanardi dal processo: era accusato di pressioni in favore di aziende vicine alla ‘ndrangheta.… - QPeriscopica : RT @fattoquotidiano: Il Senato salva Giovanardi, Grasso (Leu) contrario: “Cosa c’entrano i reati contestati con le opinioni da parlamentare… - bitoraf : RT @fattoquotidiano: Il Senato salva Carlo Giovanardi dal processo: era accusato di pressioni in favore di aziende vicine alla ‘ndrangheta.… -