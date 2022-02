Il principe Andrea paga Virginia Giuffre, trovato l’accordo per evitare il processo per violenza sessuale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La famiglia reale britannica tira un sospiro di sollievo. Il principe Andrea ha raggiunto un accordo con Virginia Giuffre, la donna che lo aveva accusato di violenza sessuale. Per evitare di finire sotto processo in tribunale con l’accusa di molestie su una minorenne e per chiudere il caso che aveva creato non poco imbarazzo a Corte, il duca di York pagherà alla sua accusatrice una somma, la cui entità è rimasta confidenziale, ma che secondo alcuni tabloid inglesi dovrebbe aggirarsi intorno ai 5-10 milioni di euro. Il principe Andrea e Vrginia Giuffre, la donna che ha raccontato di essere stata abusata sessualmente da lui nel 2001 I termini dell’accordo e la “sostanziale donazione” ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La famiglia reale britannica tira un sospiro di sollievo. Ilha raggiunto un accordo con, la donna che lo aveva accusato di. Perdi finire sottoin tribunale con l’accusa di molestie su una minorenne e per chiudere il caso che aveva creato non poco imbarazzo a Corte, il duca di York pagherà alla sua accusatrice una somma, la cui entità è rimasta confidenziale, ma che secondo alcuni tabloid inglesi dovrebbe aggirarsi intorno ai 5-10 milioni di euro. Ile Vrginia, la donna che ha raccontato di essere stata abusata sessualmente da lui nel 2001 I termini dele la “sostanziale donazione” ...

