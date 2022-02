“Il Ponte Morandi era una bomba a orologeria”. Chiesto il rinvio a giudizio per Castellucci e altri 58 imputati. Per i pm di Genova il viadotto crollò per le mancate manutenzioni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Il Morandi era una bomba a orologeria. Si sentiva il tic tac ma non si sapeva quando sarebbe esploso”. Con queste parole i pubblici ministeri della Procura di Genova, Massimo Terrile e Walter Cotugno, hanno Chiesto il rinvio a giudizio per l’ex amministratore delegato di Aspi e Atlantide Giovanni Castellucci (nella foto) e altri 58 imputati (leggi l’articolo), oltre alle due società Aspi e Spea, nell’ambito dell’udienza preliminare per il crollo del Ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). I pm hanno anche Chiesto il dissequestro dei reperti in modo da consentire al Comune di proseguire con i lavori per il parco della Memoria, il luogo progettato dall’architetto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Ilera una. Si sentiva il tic tac ma non si sapeva quando sarebbe esploso”. Con queste parole i pubblici ministeri della Procura di, Massimo Terrile e Walter Cotugno, hannoilper l’ex amministratore delegato di Aspi e Atlantide Giovanni(nella foto) e58(leggi l’articolo), oltre alle due società Aspi e Spea, nell’ambito dell’udienza preliminare per il crollo del(14 agosto 2018, 43 vittime). I pm hanno ancheil dissequestro dei reperti in modo da consentire al Comune di proseguire con i lavori per il parco della Memoria, il luogo progettato dall’architetto ...

