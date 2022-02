Il Parioli con l’Accademia Molly Bloom: incontro con Camilla Baresani e Michele Masneri il 7 marzo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Parioli Leggere: l’altra voce dello scrittore LA GUERRA DEI LIBRI I geni letterari alle prese con l’angoscia dell’influenza A cura dell’Accademia Molly Bloom 7 marzo 2022 ore 20.30 – Camilla Baresani / Michele Masneri 21 marzo 2022 ore 20.30 – Alessandro Piperno / Leonardo Colombati 5 maggio 2022 ore 20.30 – Edoardo Albinati / Elisabetta Rasy 12 maggio 2022 ore 20.30 – Emanuele Trevi – Elena Stancanelli In questa prima stagione teatrale 21/22 il Parioli avvia importanti collaborazioni con prestigiose accademie e scuole di formazione. Una di queste è l’Accademia Molly Bloom, con la quale ha inizio il progetto dal titolo La guerra dei libri, un ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) IlLeggere: l’altra voce dello scrittore LA GUERRA DEI LIBRI I geni letterari alle prese con l’angoscia dell’influenza A cura del2022 ore 20.30 –212022 ore 20.30 – Alessandro Piperno / Leonardo Colombati 5 maggio 2022 ore 20.30 – Edoardo Albinati / Elisabetta Rasy 12 maggio 2022 ore 20.30 – Emanuele Trevi – Elena Stancanelli In questa prima stagione teatrale 21/22 ilavvia importanti collaborazioni con prestigiose accademie e scuole di formazione. Una di queste è, con la quale ha inizio il progetto dal titolo La guerra dei libri, un ...

