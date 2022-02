Il nuovo outfit della imprenditrice digitale ha fatto molto parlare sui social, ma il trucco occhi è pura magia! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Chiara Ferragni alla New York Fashion Week 2022, ha collezionato uno dopo l’altro look incredibili, ma è stato l’ultimo firmato MiuMiu a sconvolgere tutta la “popolazione” di Instagram. Con quasi un milione di like in meno di 17 ore, l’imprenditrice digitale ha mostrato il suo corpo post-parto a 10 mesi dalla nascita della secondogenita Vittoria. Gonna a vita ultra bassa e completo camicia maglione underboobs hanno messo in evidenza i suoi nuovi addominali scolpiti. Ma non solo, ad ogni sfilata, ha anche sfoggiato make-up dal gusto 90’s, con dettagli in cristalli e micro cuoricini. Chiara Ferragni: i beauty look guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Chiara Ferragni alla New York Fashion Week 2022, ha collezionato uno dopo l’altro look incredibili, ma è stato l’ultimo firmato MiuMiu a sconvolgere tutta la “popolazione” di Instagram. Con quasi un milione di like in meno di 17 ore, l’ha mostrato il suo corpo post-parto a 10 mesi dalla nascitasecondogenita Vittoria. Gonna a vita ultra bassa e completo camicia maglione underboobs hanno messo in evidenza i suoi nuovi addominali scolpiti. Ma non solo, ad ogni sfilata, ha anche sfoggiato make-up dal gusto 90’s, con dettagli in cristalli e micro cuoricini. Chiara Ferragni: i beauty look guarda le foto ...

