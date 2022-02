Il nuovo esame di teoria patente: ecco come cambia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una recente circolare del Ministero dei Trasporti ha apportato delle modifiche all’esame di teoria della patente. Le modifiche non riguardano gli argomenti d’esame, tantomeno i quiz della patente, a cui rispondere “vero” o “falso”. cambiano, invece, la quantità di domande, il tempo a disposizione, e il numero massimo di errori per essere promossi e passare all’esame di guida. Meno quiz, meno tempo, meno errori La teoria resta la stessa, così come i 7 mila quiz del database ministeriale a cui si attinge per l’esame di teoria della patente. Ma se fino al 14 dicembre 2021 le domande erano 40, il tempo a disposizione 30 minuti e il numero di errori massimo per la promozione 4, ora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una recente circolare del Ministero dei Trasporti ha apportato delle modifiche all’didella. Le modifiche non riguardano gli argomenti d’, tantomeno i quiz della, a cui rispondere “vero” o “falso”.no, invece, la quantità di domande, il tempo a disposizione, e il numero massimo di errori per essere promossi e passare all’di guida. Meno quiz, meno tempo, meno errori Laresta la stessa, cosìi 7 mila quiz del database ministeriale a cui si attinge per l’didella. Ma se fino al 14 dicembre 2021 le domande erano 40, il tempo a disposizione 30 minuti e il numero di errori massimo per la promozione 4, ora ...

Advertising

sscnialler : Mi fa molto ridere il culo che io in questo momento dovrei star dormendo in grazia di Dio e invece devo ripetere di… - LHking44 : Non si capisce nulla, grammatica storica di nuovo, se porti il programma da 6 cfu devi comunque studiare parte del… - L_Economia : Entreranno in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fino ad allora sarà applicata la disci… - EmiIians : RT @LaMentina23: Nella mia quinta stiamo di nuovo a 5 casi più me ovviamente. E dobbiamo organizzare ???? nuovo la didattica in vista ???? in… - alphx2 : RT @LaMentina23: Nella mia quinta stiamo di nuovo a 5 casi più me ovviamente. E dobbiamo organizzare ???? nuovo la didattica in vista ???? in… -