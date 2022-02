Il nazionalismo arabo ha cancellato la millenaria presenza ebraica in Medio Oriente

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da dove viene Elie Kedourie (1926-1992)? Qual è l’humus, quale la storia culturale di cui è l’espressione? Qual è la pavimentazione su cui sorge il suo edificio concettuale? È ragionevole ipotizzare che la sua riflessione sulnon sia estranea al terribile choc vissuto all’indomani del Farhud. Il Farhud è il pogrom del giugno 1941 che travolse una comunità di 120 mila ebrei iracheni, uno choc prodotto dalla violenza con cui le folle arabe si riversarono nelle piazze infiammate dal(e a cui gli inglesi assistettero senza intervenire in seguito al colpo di stato fallito di Rashid Al Gaylani, nel 1941, che ambiva a schierarsi con la Germania nazista). Furiosi per il fallimento del putsch e per la repressione inglese, gli arabi iracheni se la presero con gli ebrei, colpevoli di simpatie filo inglesi: la ...