Il motivo scientifico dello sterminio dei nativi americani (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il genocidio dei nativi americani è un argomento di cui si parla sempre troppo poco. Ma è innegabile che, con l’arrivo degli europei, il continente americano subì un calo demografico tremendo. Le fonti storiche non riportano numeri precisi, ma nessuno dubita più sullo sterminio subito dagli indios del Centro e del Sud e dagli indiani del Nord. La conquista delle America da parte degli spagnoli (wikipedia) – curiosauro.itIl genocidio americano: lo sterminio a opera dei conquistadores e dei “colonizzatori” Lo sterminio è avvenuto con l’arrivo degli europei nel XV secolo ma è durato fino alla fine del XIX secolo. Stime piuttosto vaghe oscillano fra i cinquantacinque e i cento milioni di vittime. Ecco quanti nativi americani sarebbero morti a causa dei cosiddetti ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il genocidio deiè un argomento di cui si parla sempre troppo poco. Ma è innegabile che, con l’arrivo degli europei, il continente americano subì un calo demografico tremendo. Le fonti storiche non riportano numeri precisi, ma nessuno dubita più sullosubito dagli indios del Centro e del Sud e dagli indiani del Nord. La conquista delle America da parte degli spagnoli (wikipedia) – curiosauro.itIl genocidio americano: loa opera dei conquistadores e dei “colonizzatori” Loè avvenuto con l’arrivo degli europei nel XV secolo ma è durato fino alla fine del XIX secolo. Stime piuttosto vaghe oscillano fra i cinquantacinque e i cento milioni di vittime. Ecco quantisarebbero morti a causa dei cosiddetti ...

Advertising

DriverMattia198 : @igoriezzi Ah noi abbiamo perso il senso della realtà.. Tutto il mondo riapre e noi richiudiamo senza alcun motivo… - PatriziaPatri10 : @Adnkronos Vorrei saper il motivo scientifico di quest'obbligo, ma ci rendiamo conto che merdacce stanno al governo!??? - FabioGibaldo : @FPanichi @unozerozer0 @GianniPapeo @imballoionico E chi lo dice che non c’è alcun motivo scientifico? Messora, Dur… - rosamunda2giugn : RT @AlessandroV1953: @EttoreGiuliano @para_il Ci fosse un motivo scientifico valido, le persone incerte non verrebbero brutalizzate con tan… - FPanichi : @FabioGibaldo @unozerozer0 @GianniPapeo @imballoionico Fabio non c’è nessun motivo scientifico. Le scelte non si fa… -