Il mistero dei parenti emiliani della donna mummificata  

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - C'è una nuova traccia nella vita di Marinella Beretta, ladi 70 anni trovata mummificata a due anni dalla morte sulla sedia'abitazione in cui viveva alla periferia di Como. Alcuni lontanihanno chiamato la Polizia da Reggio Emilia qualificandosi come cugini che da anni non avevano più contatti con lei. "Poi non si sono più fatti vivi" "Tuttavia dopo questa prima telefonata non si sono fatti più vivi dopo che li abbiamo invitati a presentarsi. Non è ancora chiaro se siano davvero deisignora" spiega all'AGI una fontePolizia. Un'eventuale eredità di Marinella sembrerebbe, al momento, prefigurarsi come molto scarna. Intanto, il proprietario svizzerocasa che aveva lasciato l'usufrutto a vita alla ...