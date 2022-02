Il Milan oltre Kessié: primo obiettivo per la mediana Renato Sanches (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Renato Sanches, centrocampista del Lille, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione al posto di Franck Kessié in uscita Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 16 febbraio 2022), centrocampista del Lille,di calciomercato delper la prossima stagione al posto di Franckin uscita

Advertising

capuanogio : Gli incassi delle squadre della #ChampionsLeague dal 1992 a oggi: per la #Juventus quasi un miliardo di euro, #Roma… - Gazzetta_it : Bennacer, Tonali e stuzzica l'idea Veretout: Milan, c'è un futuro oltre Kessie #Milan - angelomangiante : Una vittoria firmata da un assist chirurgico di #Maignan per #Leao. Due simboli, insieme a Theo, Tonali etc etc, d… - infoitsport : Bennacer, Tonali e stuzzica l'idea Veretout: Milan, c'è un futuro oltre Kessie - PianetaMilan : Il @acmilan oltre #Kessie: primo obiettivo per la mediana @renatosanches35 - #Calciomercato #ACMilan #Milan… -