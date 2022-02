Il bollettino 59.749 nuovi casi e 278 morti. Tasso al 10,7% Forte calo dei ricoveri (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I dati di mercoledì 16 febbraio. Delle 278 vittime per Covid riportate nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, 94 non sono decessi avvenuti nelle ultime 24 ore ma nei giorni precedenti Leggi su corriere (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I dati di mercoledì 16 febbraio. Delle 278 vittime per Covid riportate nelquotidiano del ministero della Salute, 94 non sono decessi avvenuti nelle ultime 24 ore ma nei giorni precedenti

