Il Benevento non si rialza, l’Ascoli vince al “Vigorito” e riapre la crisi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Cinque gare senza vittoria e soli due gol fatti non possono essere un caso. A far diventare certezza la crisi del Benevento ci pensa l’Ascoli che passa al “Ciro Vigorito” con il punteggio di due a zero. Tre punti in 450’ per Fabio Caserta che vede allontanarsi la vetta della classifica. Una brutto Benevento quello ammirato sul rettangolo di gioco. I giallorossi sprecano nel primo tempo ma non riescono mai a mettere alle corde l’Ascoli che, nella ripresa, capitalizza al meglio le occasioni avute. Una Strega non pervenuta nel secondo tempo e lo spettro di un recente passato torna ad aleggiare sulla formazione sannita. La partita – Caserta conferma l’annunciato turnover, rilanciando Vogliacco, Calò e Tello e dando spazio dal primo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Cinque gare senza vittoria e soli due gol fatti non possono essere un caso. A far diventare certezza ladelci pensache passa al “Ciro” con il punteggio di due a zero. Tre punti in 450’ per Fabio Caserta che vede allontanarsi la vetta della classifica. Una bruttoquello ammirato sul rettangolo di gioco. I giallorossi sprecano nel primo tempo ma non riescono mai a mettere alle cordeche, nella ripresa, capitalizza al meglio le occasioni avute. Una Strega non pervenuta nel secondo tempo e lo spettro di un recente passato torna ad aleggiare sulla formazione sannita. La partita – Caserta conferma l’annunciato turnover, rilanciando Vogliacco, Calò e Tello e dando spazio dal primo ...

Advertising

IAMCALCIOBENEVE : Benevento-Ascoli 0-2: giallorossi non pervenuti, bianconeri cinici - anteprima24 : ** Il ##Benevento non si rialza, l’#Ascoli vince al “Vigorito” e riapre la crisi ** - psb_original : Benevento-Ascoli, le pagelle: Bidaoui e Baschirotto non perdonano, Paleari improvvido #SerieB - walman1982 : RT @drewshape: Non serve aspettare il secondo tempo per dire che il #Lecce è in una fase di involuzione abbastanza preoccupante. Vittorie r… - drewshape : Non serve aspettare il secondo tempo per dire che il #Lecce è in una fase di involuzione abbastanza preoccupante. V… -