Iervolino sulla presidenza di Lega Serie A | «Reputo quella di Bonomi la migliore figura possibile»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Salernitana, Davide Nicola, il presidente del club, Danilo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Ha commentato la scelta del tecnico. “Oggi siamo felici e soddisfatti, presentiamo un grande combattente che vuole crederci assieme a noi. Sa come mettere in campo i giovani, energizzandoli per cercare questa salvezza che sarebbe leggendaria. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, mi ha subito colpito. E’ nata tra di noi una chimica particolare, proprio perché il mister ha una sensibilità e una carica umana che sono le caratteristiche che ci servono per portare avanti questo miracolo. Sabatini è stato il direttore d’orchestra, sono contentissimo e spero di non fare più conferenze da qui a giugno. Se cambieremo ancora, vuol dire che avremo sbagliato. Quanto al cambio di guida tecnica, ho ...