I politici? Deretani flaccidi che la magistratura ha perseguitato troppo poco Di Battista fuori controllo | su La7 orrore puro | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alessandro Dia ruota libera. Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, l'ex grillino commenta l'attualità e, in particolare, gli scandali legati alla. Nella puntata di martedì 15 febbraio, Dibba premette di essere dalla parte di Piercamillo Davigo: "In 5 anni da parlamentare non ho mai ascoltato dibattiti interessati a far funzionare la giustizia, erano interessati a salvare i colletti bianchi, che in Italia in carcere non ci vanno. Ha ragione Berlusconi, parte dellazzata: non perché perseguita i, ma perché in Italia li ha perseguitati". E ancora, questa volta in chiaro riferimento ai partiti: "Tutti governano per farsi vedere e mettere, spesso, ...