I giornali e Tiziano Renzi | ovvero l’arte di infilare il letame nel ventilatore

Non c'è bisogno di evocare cavilli giuridici per comprendere come di fronte alla vicenda della diffusione della lettera scritta a Matteo Renzi da suo padre si sia di fronte a una porcata a tutto tondo: giudiziaria, mediatica e deontologica. Partiamo dal fronte giudiziario. La lettera è stata depositata dalla procura di Firenze (la stessa che ha avviato l'indagine contro Matteo Renzi e la Fondazione Open per presunto finanziamento illecito) nel procedimento contro Tiziano e la moglie Laura Bovoli, imputati per la bancarotta di tre cooperative. Il testo sarebbe stato estrapolato da un computer di Tiziano Renzi sequestrato dalla Guardia di Finanza nell'ottobre 2019 e risalirebbe al marzo 2017, cioè poche settimane dopo le dimissioni di Matteo Renzi da presidente del Consiglio.

