Honduras: estradizione, udienza per ex presidente Hernández (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'ex presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernández, si presenterà oggi alle 10.30 (le 17,30 italiane) a Tegucigalpa davanti al giudice Edwin Ortéz, scelto dalla Corte suprema per esaminare la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'exdell', Juan Orlando, si presenterà oggi alle 10.30 (le 17,30 italiane) a Tegucigalpa davanti al giudice Edwin Ortéz, scelto dalla Corte suprema per esaminare la ...

