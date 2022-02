Hockey, la Slovacchia batte gli USA agli shoot - out: gli highlights (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Grande battaglia all'Indoor National Stadium di Pechino:USA - Slovacchia finisce 2 - 3 dopo shoot - out. Ora la Slovacchia attende la vincitrice del quarto di finale tra ROC e Danimarca per scoprire ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Grande batta all'Indoor National Stadium di Pechino:USA -finisce 2 - 3 dopo- out. Ora laattende la vincitrice del quarto di finale tra ROC e Danimarca per scoprire ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey Slovacchia Hockey, la Slovacchia batte gli USA agli shoot - out: gli highlights Grande battaglia all'Indoor National Stadium di Pechino:USA - Slovacchia finisce 2 - 3 dopo shoot - out. Ora la Slovacchia attende la vincitrice del quarto di finale tra ROC e Danimarca per scoprire chi dovranno affrontare venerdì alla ricerca della finale. Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di ...

Pechino 2022, hockey maschile: Slovacchia, Russia, Finlandia e Svezia in semifinale Sono Slovacchia , Russia , Finlandia e Svezia le quattro semifinaliste del torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 . I primi hanno sconfitto gli Usa ai calci di ...

Olimpiadi invernali, La Slovacchia piega gli USA agli shoot-out e va in semifinale: gli highlights Eurosport IT Hockey ghiaccio, semifinali Olimpiadi Pechino 2022: Finlandia-Slovacchia e Russia-Svezia. Programma, orari, tv, streaming Saranno Finlandia-Slovacchia e Russia (Comitato Olimpico Russo)-Svezia le due semifinali del torneo di hockey su ghiaccio maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Entrambe le sfide si ...

Pechino 2022: le semifinali sono un affare tra europee Al penultimo atto della kermesse a cinque cerchi, quindi, si qualificano quattro Nazionali europee: la Slovacchia torna a giocarsi una medaglia a distanza di dodici anni. Il R.O.C. accede alle ...

